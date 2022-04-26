Son dakika: Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralamakla suçlanan avukata dava - Son Dakika
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Son dakika: Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralamakla suçlanan avukata dava

26.04.2022 12:11
Son dakika: Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralamakla suçlanan avukata dava

Son dakika haber... Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen avukat hakkında, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen avukat hakkında, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yenikent Mahallesi'nde, 4 Aralık 2021'de, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık D.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, sanık ile müştekinin ağabeyi arasında alacak ve silahla tehditten kaynaklı husumet bulunduğu belirtildi.

Müştekinin, sokakta karşılaştığı ve tartıştığı sanık tarafından açılan ateşle sağ kolundan yaralandığı aktarılan iddianamede, kurşunu kalmayan sanığın daha sonra da silahın kabzasıyla müştekinin kafasına vurduğu kaydedildi.

Sanığın müştekiye, "Öl, geber" sözlerini sarf ettiğine yer verilen iddianamede, sanık D.K'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Begüm Sokak'ta, 4 Aralık 2021'de aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışma üzerine E.A'nın (23) silahla kasten yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan avukat D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kocaeli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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