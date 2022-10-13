Son dakika haberi | Kocaeli'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü ortak çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu H.H. ve B.H'nin YPG/PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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