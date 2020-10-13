Son dakika... Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı
13.10.2020 15:47
Son dakika haber... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 şüpheli, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 şüpheli, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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