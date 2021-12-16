Kocaeli'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu Ç.E.H'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı adliyede - Son Dakika