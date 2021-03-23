Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Son Dakika

İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol

Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi

"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti

Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı

Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi

"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti