Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo 800 gram eroin, 330 kilo 48 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı.

Kentte 24-30 Ağustos tarihlerindeki operasyonlarda 30 kilo 800 gram eroin, 330 kilo 48 gram esrar, 533 gram sentetik kannabinoid, 106 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 35 kök kenevir, 6 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 2 tabanca, 36 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 64 kişiden 23'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 kişi ise serbest kaldı.