Son dakika... Kocaeli'de yangın çıkan halk otobüsünde hasar oluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motor kısmı alev alan halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki 41 BR 372 plakalı halk otobüsü, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü durumu fark ederek aracı güvenli bir yere çekip, yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle halk otobüsünde hasar oluştu.