Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

01.03.2022 15:52
Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el araç parçaları satılan iş yerinde çıkan ve çevredeki işletmelere de sıçrayan yangınla ilgili zarar tespit çalışması yürütülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el araç parçaları satılan iş yerinde çıkan ve çevredeki işletmelere de sıçrayan yangınla ilgili zarar tespit çalışması yürütülüyor.

Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta gece saatlerinde ikinci el otomobil parçaları satılan işletmede başlayıp çevredeki iş yerlerine de sıçrayan ve 1,5 saatte kontrol altına alınabilen yangının yol açtığı hasar sabah olunca ortaya çıktı.

Yangında bir otomobil onarım işletmesi, yangın sırasında içeride bulunan müşterilere ait 15 araçla birlikte kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, işletmecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yanan iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Büyükakın, hasarın boyutunun tam olarak belli olmadığını ve tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangında ikisi büyük çaplı olmak üzere 4 iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Büyükakın, ekiplerin 5 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını, yangının 1,5 saatte kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Büyükakın, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade ederek, belediyeyle ilgili alanlarda işletmecilere tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Yangında otomobil onarım işletmesi zarar gören Çetin Durna da iş yerlerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yangının çıktığı yedek parça işletmesinin de büyük zarar gördüğünü, iki işletmede de basit hasarın söz konusu olduğunu anlatan Durna, "En yoğun hasar bizim iş yerimizde. Hem çalışma alanımızı tamamen kaybettik hem de içerideki müşteri araçlarının pek çoğu kullanılamaz durumda. Tahminen 15 araç kullanılamaz durumda. 20'ye yakın aracın da montaj için gelen parçaları kullanılamaz halde. Bununla birlikte makinelerimiz, demirbaşlarımızın tamamı kullanılamaz vaziyette." dedi.

Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı
Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı
Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı
Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli'de yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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