Son dakika... Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Emine Bahar'dan (78) uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.
Geldikleri evde Bahar'ın hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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