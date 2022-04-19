Son Dakika | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

19.04.2022 23:03
Son Dakika | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde O.G. idaresindeki 41 NN 485 plakalı hafif ticari araç, S.Ö. yönetimindeki 41 T 0097 ticari taksi ile S.C'nin kullandığı 35 RF 035 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler O.G, S.Ö. ile ticari takside bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bulvardaki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Tragger, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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