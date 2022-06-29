D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi'nde, iki işçi servisi, iki otomobil, bir panelvan, bir pikap ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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