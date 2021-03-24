Son Dakika | Kocaeli'deki sanayiciler Ford Otosan'ın yeni yatırımını sevinçle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika | Kocaeli'deki sanayiciler Ford Otosan'ın yeni yatırımını sevinçle karşıladı

24.03.2021 11:07
Son Dakika | Kocaeli'deki sanayiciler Ford Otosan'ın yeni yatırımını sevinçle karşıladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ford Otosan'ın Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımından mutluluk duyan kentteki sanayiciler, bu yatırımın tedarikçi firmaların teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyor.

Ford Otosan'ın Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımından mutluluk duyan kentteki sanayiciler, bu yatırımın tedarikçi firmaların teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford'un yatırımının 1,4 milyar avroluk kısmının yeni nesil Transit Custom ailesi ve yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari aracının üretimi için kullanılacağını söyledi.

Yatırım sayesinde Ford Otosan'da ilave 3 bin işçinin istihdam edileceğini aktaran Zeytinoğlu, ana sanayideki her bir kişilik istihdamın dışarıda 6 kişilik istihdam oluşturduğu düşünüldüğünde kentte toplam 21 bin kişiye iş kapısı açılacağını vurguladı.

Ford Otosan'ın 5,5 milyar dolar civarındaki ihracatının yeni yatırımla 14 milyar dolara çıkacağına işaret eden Zeytinoğlu, Ford'un Kocaeli'de büyümeye başlaması ve Volkswagen'in onu partner olarak seçmesinden çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracının Kocaeli'de üretileceğini belirterek, "Biz aslında Avrupa'yla eş zamanlı olarak elektrikli otomobil teknolojisine başlamış oluyoruz. Bu da bize ders olacaktır, yan sanayi açısından bilgi olacaktır." dedi.

"Türkiye'ye yatırım yapan kimse kaybetmeyecektir"

Kentin, Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin yüzde 36'sını gerçekleştirdiğine işaret eden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer başka illerde başka yatırımlar olmazsa, bu ilave yatırım tahmin ediyorum otomotiv üretimindeki payımızı 10 puan daha artırır. Bu da Kocaeli'nin Türkiye'nin otomotiv merkezi olduğunu ortaya koymuş olur. TOGG da Gemlik'te benzer bir yatırım planlıyor. Belki orada da bir sinerji olabilir. Elektrikli araçların ilimizde ticari boyutta başlamasının ufkumuzu açacağına, yeni sektör ve yatırımların ilimize geleceğine inanıyorum.

Önümüzdeki dönemde Türkiye, Avrupa'dan yatırımlar çekmek istiyor. Volkswagen'in burada Ford'la ortaklık yapıyor olması, o açıdan olumlu bir sinyal. Bu fabrikalar, yanında birtakım fabrikalarla hareket ederler, mutlaka yan sanayisi de gelecektir. Türkiye'ye yatırım yapan kimse kaybetmeyecektir."

"Türkiye ve bölgemize çok şey kazandıracak"

Merkezi Kocaeli'de bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) başkanı Alper Kanca da yatırımın Çayırova'da Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TOSB) otomotiv tedarikçilerini olumlu etkileyeceğini anlattı.

Artık Volkswagen için de üretim yapılacağını aktaran Kanca, "Mevcut araçlar yanında yeni bir model için üretim yapmak yeni kapılar açacak, bu parçaları üretenler Avrupa'daki başka firmalara ihracat yapacak. Ford Otosan'ın bu yatırımı, Türkiye ve bölgemize çok şey kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Yatırımın, tedarik sanayisinin elektrikli araç teknolojisine dönüşümü konusunda önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kanca, Volkswagen'in hafif ticari aracına parça üretenlerin de bu sayede Türkiye'ye gelebileceğini kaydetti.

Ford Otosan'ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projeleri

Ford Otosan'ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği 2 milyar avroluk yatırımı kapsamında Kocaeli fabrikalarında çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin, batarya montaj kapasitesi de 130 bin adede ulaşacak.

Ford'un "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu, 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak.

Volkswagen'in stratejik ortaklık kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Geçen hafta açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan'ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

Ford Otosan Kocaeli fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford'un tam elektrikli ilk ticari aracı e-Transit'in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli'de temin edecek. Böylece Kocaeli'de Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi kurulmuş olacak.

Ford Otosan, 2023 yılı ilk yarı itibarıyla ise "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak.

Ford Otosan, Türkiye, Kocaeli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kocaeli'deki sanayiciler Ford Otosan'ın yeni yatırımını sevinçle karşıladı - Son Dakika Ekonomi


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