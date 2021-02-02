Son dakika... Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

-İHA-