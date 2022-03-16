Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı

16.03.2022 10:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beş atölye ve 1 depodaki aramalarda, ruhsatsız 24 tabanca ve 2 tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, 1 CNC makinesi, 1 freze tezgahı, 6 tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen 1 yazıcı ile tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı - Son Dakika
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