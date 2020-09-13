Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 201 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1309 iş yeri denetlenirken 17 bin 89 kişi de sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 7, sosyal mesafe kuralına uymayan 12 ve maske takmayan 182 kişi olmak üzere toplam 201 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.