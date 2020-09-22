Son dakika... Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 225 kişiye para cezası kesildi.

Son dakika... Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 225 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1362 iş yeri denetlendi, 20 bin 792 kişi sorgulandı.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, maske takmayan 205 kişi ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 225 kişiye para cezası - Son Dakika

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