Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

09.08.2023 11:04

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlamada yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

PATLAMADA 12 KİŞİ YARALANMIŞTI

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kalkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: bu yaşıma geldim, TMO daki patlamanın "buğday tozu sıkışması" nedeni ile olduğunu yeni öğrendim, eskiler doğru söylemişler, öğrenmenin yaşı yok. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Derince, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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