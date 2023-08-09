Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

PATLAMADA 12 KİŞİ YARALANMIŞTI

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kalkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.