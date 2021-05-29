Son dakika! KOCAELİ Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı - Son Dakika

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

İZMİT'te, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

İzmit'te bir kişi parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gelerek yardım istedi. Burada sağlık personellerinin de çıkaramadığı yüzük için itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri parmağa sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.