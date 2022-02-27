Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

27.02.2022 21:15

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giren ekipler, S.D'yi (26) karnından tabancayla yaralanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.D, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.D'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor

Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

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DOLAPTAN DÜŞEN SİLAH ATEŞ ALINCA YARALANDI DOLAPTAN DÜŞEN SİLAH ATEŞ ALINCA YARALANDI Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı

Araştırma, Kocaeli, Gölcük, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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