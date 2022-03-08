TEM Otoyolunda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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TEM Otoyolunda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

08.03.2022 18:50

TEM Otoyolunda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, bir tır kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolunda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, bir tır kullanılamaz hale geldi. Kaza şiddeti ile tırın yağ ve mazotu yola dökülürken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirintepe Mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K. yönetimindeki 41 B 0536 Mercedes marka tır, M.D. yönetimindeki 41 AFL 857 plakalı tıra ve M.A. 27 DB 206 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddeti ile M.D. ve M.A. isimli iki sürücü yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kazanın şiddeti ile 41 AFL 857 plakalı tır kullanılamaz hale gelirken yola mazot ve yağ saçıldı. Yolu temizleyen karayolları ekipleri, büyük bir facianın önüne de geçti.

Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda korkutan kaza: 2 kişi yaralandı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


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