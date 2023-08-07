Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Kentin büyük kısmında hissedilen patlamada 2'si ağır 9 kişi yaralanırken, patlamanı anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Körfez'in birçok kesiminden duyulan patlama sesi sonrası bölgeye giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Aygün "Şu anda yaralıları hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 5 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan TMO deposundaki patlama anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen videoda siloların bir anda infilak ettiği ve dumanların gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada - Son Dakika