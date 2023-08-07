Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada

07.08.2023 15:45

Son dakika! Kocaeli'deki Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Kentin büyük kısmında hissedilen patlamada 2'si ağır 9 kişi yaralanırken, patlamanı anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada

PATLAMA SESİ KÖRFEZ'İN BİRÇOK KESİMİNDEN DUYULDU

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Körfez'in birçok kesiminden duyulan patlama sesi sonrası bölgeye giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada

"EKİPLERİMİZLE OLAYI TAKİP EDİYORUZ"

Aygün "Şu anda yaralıları hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 5 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan TMO deposundaki patlama anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen videoda siloların bir anda infilak ettiği ve dumanların gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: halal olsun dayı patlamaya rağmen forklifi bırakmadın Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli TMO silosundaki patlama anı kamerada - Son Dakika


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