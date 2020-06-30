Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, milli mücadele sonrası 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin, kendi karasularında egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiğini belirtti.

Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan bu adımla, denizciliğin gelişmesinin hız kazandığını, milletin denizlere olan ilgisi ve sahip çıkma duygusunun güçlendiğini vurgulayan Yavuz, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendiren ülkemiz, denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atmakta ve denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü desteği sağlamaktadır. Deniz ve denizci kenti olan Kocaeli'nin ülke için katma değer yaratmada çok önemli bir işlevi bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yavuz, deniz ulaşımındaki imkanlardan dolayı yatırımcılara Kocaeli'de yatırım yapmanın avantajlı geldiğini bildirerek, kentin bu avantajlı konumuyla birlikte denizcilik sektörünün güçlenen altyapısı, modern limanları, tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla her geçen gün ülke ekonomisine katkısının arttığını kaydetti.