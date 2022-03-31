Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı

31.03.2022 17:34

Son dakika habere göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 yıllık görev süresinde yaklaşık 4,5 milyar liralık hizmetin tamamlandığını belirterek, "2,6 milyarlık iş devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 yıllık görev süresinde yaklaşık 4,5 milyar liralık hizmetin tamamlandığını belirterek, "2,6 milyarlık iş devam ediyor. Bu arada 2 milyar 155 milyon lira da borcumuzu ödedik. Borçları azalttık." dedi.

Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "3 Altın Yıl-Sevdamız Kocaeli" sloganıyla düzenlediği basın toplantısında, 3 yılda kent genelinde tamamlanan, devam eden, ihale ya da proje aşamasında olan eser ve hizmetlerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin, 3 yıllık dönemde 4 milyar 525 milyon 751 bin 620 lira tutarında 309 eser ve hizmeti hayata geçirdiğini bildiren Büyükakın, sahada 2 milyar 654 milyon 393 bin 982 lira maliyetle 102 eser ve hizmetin devam ettiğini, halen ihale ve proje aşamasında ise 155 eser ve hizmetin bulunduğunu kaydetti.

Gebze-Darıca OSB metro çalışmalarına değinen Büyükakın, metronun tamamlanması için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükakın, 2023'ün başında metronun birinci etabının, yıl sonunda ise Darıca kısmının hizmete açılmasının beklendiğini söyledi.

"Türkiye'nin en önemli, en büyük çevre projesi olacak"

Büyükakın, İzmit Körfezi'nin havadan ve denizden denetlendiğini belirterek, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Büyükakın, "Müsilaj meselesinden kurtulma için de önümüzdeki süreçte 3 yatırım daha yapıp bütün tesislerimizi ileri biyolojik arıtmaya dönüştürmüş olacağız. Böylelikle Türkiye'de atık suyun tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçtiği tek il olma unvanını elde edeceğiz inşallah, önümüzdeki 3 yılın sonunda." şeklinde konuştu.

Büyükakın, İzmit Körfezi'nde başlayacak dip temizliği çalışmalarından bahsederek, "Körfez'in ucunda 11,5 milyon metreküp çamur var. Bunun 8,5 milyon metreküpün alınması lazım. TÜBİTAK ile birlikte buna karar verildi. 5 yıl içinde tamamlanacak. Türkiye'nin en önemli, en büyük çevre projesi olacak. Bu çalışma, müsilajla da alakalı olacak. Bu çamur içinde azot, fosfor kalıntıları da var. Buranın temizlenmesi lazım. Bizim için hayati bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

Mali tablolarla belediyenin borç durumu hakkında bilgi veren Büyükakın, şunları kaydetti:

"Hep şu söyleniyor; Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Orada bir kavram kargaşası var. Hazineye en çok borcu olan belediye biziz. Aslında toplam borç olarak bakarsanız, bizim mesela hiç kredi borcumuz yok. Hazineye borcu bizden az olan ama toplam borcu bizden çok olan çok belediye var. Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz, hazineye en çok borcu olan belediyeyeyiz. Ama hazineye borcu en çok olan belediye olma unvanını da yakın zamanda kaybedeceğiz. 6,2 milyar borcumuz vardı. Şu ana kadar bütün bu işleri yaparken, 4,5 milyar liralık hizmeti tamamladık, 2,6 milyarlık iş devam ediyor. Ama bu arada 2 milyar 155 milyon lira da borcumuzu ödedik. Borçları azalttık. 4 milyar borcumuz kaldı. Önümüzdeki 2 sene de yaptığımız projeksiyonlara göre muhtemelen toplam 2 milyar borcumuz kalacak."

Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı
Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı
Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı
Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldı - Son Dakika
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