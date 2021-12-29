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Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak

29.12.2021 14:55
Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak

Son dakika gündem haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinde, eski perşembe pazarının bulunduğu yeri de kapsayan yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki alan Milli İrade Meydanı'na dönüştürülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinde, eski perşembe pazarının bulunduğu yeri de kapsayan yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki alan Milli İrade Meydanı'na dönüştürülecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde bulunan alanı, çok fonksiyonlu bir yer olarak tasarladıklarını söyledi.

Dünyadaki önemli meydanlarla ilgili bilgi veren Büyükakın, "Bizim meydan 50 bin metrekare. Bu proje üzerinde gerçekten çok çalıştık. Çok büyük bir alan. İzmit'in nefes alacağı, insanların gezebileceği, farklı amaçlar için kullanılabileceği bir alana ihtiyaç vardı. Bu alan o ihtiyaca cevap verecek. Alan birçok etkinlikte kullanılabilecek." diye konuştu.

Büyükakın, ihale sürecinin ardından 2022 yılının mart ayında yer teminini yapmayı ve meydanı 1 sene içerisinde de vatandaşların kullanımına açmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak"

Büyükakın, proje dahilinde çok kapsamlı bir kütüphane de açmayı planladıklarını, alanda 350 araçlık bir otopark olacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Kent meydanı kaybedilmeden alanı her daim kullanılacak bir alan olarak tasarlayacağız. 7 gün 24 saat yaşayabilen, gençlerin rahatlıkla gezebileceği, çocuklarınızı gözünüz kapalı bir şekilde bırakacağınız bir alana dönüştüreceğiz. Yaşadığımız çağ teknoloji çağı, bu alan teknolojiden uzaklaşma alanı olmalı. Bulunduğu konum gereği Milli İrade Meydanı yürüyüş yolunun bir parçası. Yürüyüş yolundan yürüyen vatandaşlarımızın orada nefes alabilmesi lazım. Bunun için o alanın en güzel kullanılma şekli meydan projesiydi.

Milli İrade Meydanı projemiz beton sarılı bir proje olmayacak. İnsanların nefes alacağı bir alan olacak. Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak. Farklı etkinliklerin yapılacağı alanlar olacak. Her koşulda kullanım imkanı sağlayacak."

Proje Mimarı Mucip Ürger de projeyle ilgili detayları paylaştı.

Meydan bölgenin cazibe merkezi olacak

Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje, bölgenin cazibe merkezi olacak.

İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden

toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek.

Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitnes ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alacak.

Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da yer alan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunacak.

Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak
Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak
Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak
Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kocaeli'ye 50 bin metrekare büyüklüğünde meydan kazandırılacak - Son Dakika
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