Son dakika... Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Körfez ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor, Spor, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Son dakika... Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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