Son Dakika | Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla defnedildi
12.11.2020 16:29
Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Malatya'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kocası tarafından öldürülen Emine Toprak, Malatya Şehir Mezarlığında ikindi namazını müteakiben gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları katıldı.
Malatya'nın Zaviye Mahallesi Hande Sokak'taki evde 70 yaşlarındaki Mehmet P., eşi Emine P.'yi (73) silahla vurarak öldürmüştü. Mehmet P. hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunduğu ifade edilmişti. - MALATYA
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