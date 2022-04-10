Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

10.04.2022 13:55
Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi: Burdur'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Burdur'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.S. tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından vurulması sonucu ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan S.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

1 çocuk annesi Nurcan Seçer'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl Camii'ne getirilen cenaze, daha sonra ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'ne götürüldü. Burada baba Mustafa Kılıç, anne Fadime Kılıç ile kardeşi Ömer Kılıç taziyeleri kabul ederken, cenazede Nurcan Seçer'in 10 yaşındaki oğlu Şeref Seçer de bulundu. Ortaköy Mahalle Camii'nde öğlen namazı sonrası helallik alındı. Bu esnada 10 yaşındaki Şeref Seçer'in hakkını helal etmesi duygulandırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Nurcan Seçer, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan eşini vurarak öldüren S.S.'nin tutuklandığı öğrenildi. - ORDU

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Son dakika haber: Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi Son dakika haber: Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı

Atatürk Caddesi, Av Tüfeği, Burdur, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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