Son Dakika: Kocasinan'da yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde inceleme yapıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, yağıştan olumsuz etkilenen Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Çolakbayrakdar, yağıştan dolayı oluşan olumsuzluğun telafisi için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Metrekareye 42 kilogram yağan yağmur neticesinde tarım arazileri olumsuz etkilenmiş durumda. Çiftçilerimizin beklentileri ve yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı titizlik ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Sevindirici olan can kaybının olmaması, barınaklarda ve evlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasıdır. Diğer taraftan ise çiftçimizin emek verdiği ve artık hasada yaklaştığımız şu günlerde özellikle buğday ve arpada olumsuz etkilerini gördük. İnşallah bunların bertaraf edilmesi noktasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arazide çalışma gerçekleştirmektedir."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ise bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, özellikle arpa ve buğdayın zarar gördüğünü tespit ettiklerini ifade etti.