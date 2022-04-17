Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest

17.04.2022 11:00
Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'ndeki acil müdahale odasında görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi, serbest bırakıldı.

BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'ndeki acil müdahale odasında görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi, serbest bırakıldı. Hastanedeki videoyu çeken İl Sağlık Müdürlüğü personeli R.K. hakkında ise kurum tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Burdur'da 1 çocuk annesi Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü. Seçer'in, olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti. Yapılan incelemede Nurcan Seçer'in, olay yerinde A.A. tarafından fotoğrafının çekilerek dağıtıldığı, hastanedeki video kaydının ise R.K. tarafından çekildiği tespit edildi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen R.K. ile A.A., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hastanedeki videoyu çeken İl Sağlık Müdürlüğü personeli R.K. hakkında kurum tarafından idari soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüsünün paylaşılmasının ardından 2 kişi yakalandı Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüsünün paylaşılmasının ardından 2 kişi yakalandı

Burdur Devlet Hastanesi, Av Tüfeği, Burdur, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlar serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement