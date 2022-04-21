Son dakika: Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırıda 6 asker öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırıda 6 asker öldü, 5 kişi yaralandı

21.04.2022 00:12
Son dakika: Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırıda 6 asker öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kolombiya'da askerlere yönelik el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Kolombiya'da askerlere yönelik el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Frontino kasabasındaki Nutibara köyünde 4. Tugay birliklerinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Ordunun 7. Tümen Komutanı General Juvenal Diaz, el yapımı bombalı tuzakta 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını 1 askerin ise kaybolduğunu belirtti.

Diaz, saldırıdan Körfez Klanı çetesinin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Operasyonda bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yakalandı. Bu tarz el yapımı bombalı tuzaklı eğitimleri eski FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) mensuplarından aldılar." ifadesini kullandı.

Son aylarda yapılan operasyonlarda örgüte büyük darbeler vurulduğunu dile getiren Diaz, saldırının misilleme amaçlı olduğunu söyledi.

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Kolombiya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırıda 6 asker öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırıda 6 asker öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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