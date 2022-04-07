Son dakika: Kolombiya'da bir maden ocağında toprak kayması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki bir maden ocağında toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD) yapılan açıklamaya göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Abriaqui kasabasında, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması maden ocağını etkiledi.
UNGRD, faciada şimdiye kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Abriaqui Belediye Başkanı Hector Orrego, çalışanların akşam yemeğindeyken sağanağın bastırdığını ve bu esnada toprak kayması meydana geldiğini söyledi.
Kaynak: AA
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