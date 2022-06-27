Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı

27.06.2022 09:44

Son dakika haberler... - Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı Kolombiya'da bir stadyumda boğa güreşi sırasında tribünün çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'da bir stadyumda boğa güreşi sırasında tribünün çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kolombiya'nın Tolima eyaletindeki El Espinal kentinde bulunan bir stadyumda düzenlenen boğa güreşi sırasında ahşap 3 katlı tribün çöktü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yaşanan faciada 2'si kadın biri çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere insanlar ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları çağrısında bulundu.

Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco da yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade ederek yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.

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Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinde tribün çöktü: En az 4 ölü Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı Kolombiya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribün çöktü: 4 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı - Son Dakika
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