Son dakika... Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar (2) - Son Dakika

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Güvenlik önlemi detayları

Gösteriden detaylar

Polisin göz yaşartıcı gaz atması

Sağlıkçıların yaralı göstericilere müdahalesi

Göstericilerin polise yabancı cisim atması

Kolombiya'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümetinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketi karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler ile Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.