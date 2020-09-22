Son dakika... Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar (2)
Son dakika haberi: GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ : Güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylar Polisin göz yaşartıcı gaz atması Sağlıkçıların yaralı göstericilere müdahalesi Göstericilerin polise yabancı cisim atmasıKolombiya'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümetinin...
GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Güvenlik önlemi detayları
Gösteriden detaylar
Polisin göz yaşartıcı gaz atması
Sağlıkçıların yaralı göstericilere müdahalesi
Göstericilerin polise yabancı cisim atması
Kolombiya'da ilan edilen genel grev kapsamında başkent Bogota'da polis şiddeti ve Ivan Duque hükümetinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketi karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler ile Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.
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