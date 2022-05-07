Son dakika! Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

07.05.2022 05:35
Son dakika! Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, iki toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde, iki toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sucre yönetim bölgesine bağlı San Pedro kasabasındaki La Gloria köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderlerine saldırı düzenledi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 2 liderin evlerine giderken silahlı saldırıda hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Indepaz, yetkililere seslenerek silahlı grupların seçimlere doğru eylemlerini artıracağı uyarısında bulundu.

Indepaz verilerine göre, yıl başından beri ülkede 69 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.

Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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Güney Amerika, San Pedro, Kolombiya, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kolombiya'da iki toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika


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