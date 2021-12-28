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Son dakika: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi öldü

28.12.2021 09:02
Son dakika: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Son dakika haberi: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bogota ile ülkenin ikinci büyük kenti Medellin arasındaki kara yolunda seyahat eden yolcu otobüsü, uçuruma yuvarlandı.

Kazada otobüs şoförü dahil 7 yolcu öldü, 20 kişi yaralandı.

Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Güney Amerika, Kolombiya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika
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