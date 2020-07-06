Son dakika! Kolombiya'da petrol tankeri patladı: 7 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

Kolombiya'da kaza yapan petrol tankeri patladı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi ise yaralandı.



Kolombiya'nın Karayip sahilinde bulunan Barranquilla şehrinin 65 kilometre doğusunda yer alan Pueblo Viejo kenti yakınlarında petrol yüklü tanker kaza yaptı. Kazanın ardından yan yatan tankerde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişi ise yaralandı. Polis, kazanın sabah saatlerinde şoförün uyuyakalması nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. Polis, patlama sırasında bir grubun şoförü kurtarmaya çalıştığını, diğer bir grubun ise tankerdeki petrolü ellerindeki kaplara doldurduklarını açıkladı. Patlamada ölü ve yaralı sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin ise petrol çalmaya gelen insanlar olduğu belirtildi.



Pueblo Viejo Belediye Başkanı Fabian Obispo, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu bir trajedi. Şu anda birçok aile çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Ivn Duque ise yaptığı açıklamada "Bu çok acı verici bir durum, sebepleri analiz ediyoruz" dedi. - BOGOTA