Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 144 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco ve Candelillas köylerinde 2, Putumayo'ya bağlı Mocoa köyünde 1 olmak üzere 3 yerli lider öldürüldü.

Kaynak: AA

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