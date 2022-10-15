Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü

15.10.2022 02:56
Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kolombiya'da 3 yerli lider, ülkenin çeşitli bölgelerinde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 3 yerli lider, ülkenin çeşitli bölgelerinde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco ve Candelillas köylerinde 2, Putumayo'ya bağlı Mocoa köyünde 1 olmak üzere 3 yerli lider öldürüldü.

Yetkililer, cesetleri sonradan bulunan liderlerin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü belirledi.

Saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yıl 144 yerli öldürüldü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 144 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya Temsilcisi Juliette de Rivero, 26 Temmuz'daki açıklamasında, askeri önlemlerin, yasa dışı silahlı grupların yayılmasını önlemede başarısız olduğunu kaydetmişti.

BM Ofisi'ne göre, 2016 ila 2021 yıllarında, Kolombiya'da 562 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü - Son Dakika
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