Son dakika: Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika: Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

23.04.2022 07:37
Son dakika: Kolombiya'da toprak kayması sonucu 5 kişi öldü

Son dakika haber... Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Viota ile Cachipay kasabalarında, sağanak yağışların ardından toprak kayması yaşandı.

Yetkililer, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Çok sayıda evin zarar gördüğü şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar çamur yığınına döndü.

Meteoroloji ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, bölgede sağanak yağış devam edecek.

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Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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