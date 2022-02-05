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Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı

05.02.2022 11:42

Son dakika haberi... - Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı Kolombiya'nın Narino bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

- Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Narino bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kolombiya'nın Narino bölgesine bağlı Pasto-Ipiales şehirleri arasında yer alan La Magdalena köprüsü üzerindeki Pasto-Rumichaca yolunun 52. kilometresinde bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü, polise verdiği ifadede kazanın frenlerde yaşanan arıza sonucu meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otobüsün hızlı girdiği virajda devrilerek sürüklendiği görüldü. Otobüsün Ekvador'a gitmek isteyen Venezuelalı göçmenleri taşıdığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı
Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı
Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı

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Kolombiya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kolombiya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 24 yaralı - Son Dakika
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