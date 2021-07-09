Son dakika... Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu

Brezilya ekibi Bahia, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı.

Bahia Kulübü, 35 yaşındaki Rodallega ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham gibi takımlarda oynayan Rodallega, 6 yıl forma giydiği Türkiye'de Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Akhisarspor ve Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Rodallega, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 14 gol atmıştı.