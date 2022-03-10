Son dakika: Koluna alçı takıp silahı da içine gizlemiş - Son Dakika
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Son dakika: Koluna alçı takıp silahı da içine gizlemiş

10.03.2022 00:57
Son dakika: Koluna alçı takıp silahı da içine gizlemiş

Son dakika haberleri: İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen saldırganın, kolunu alçıya aldırdığı ve silahı da içine gizleyerek hastaneye girdiği öğrenildi.

Olay dün akşam saat 17.15 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Pazartesi akşamı Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokakta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı. Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç.(27), girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Saldırganın hastanede gerçekleştirdiği silahlı saldırının öncesi ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.Ç.'nin İbrahim Toprak'ın bulunduğu odaya girdiği ve silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görüldü.

Kolunu alçıya aldırıp, tabancayı içine gizlemiş

Hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Ç'nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle içeriye girdiği öğrenildi. Geçmişte işlediği suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında madde etkisinde olduğu da öne sürülürken şüphelinin ilk ifadesinde, 'Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum' dediği öğrenildi. - İZMİR

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Araştırma, Çiğli, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Koluna alçı takıp silahı da içine gizlemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Koluna alçı takıp silahı da içine gizlemiş - Son Dakika
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