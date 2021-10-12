Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu - Son Dakika

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Nitelik Dolandırıcılık Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında Aydın, Elazığ, Isparta, Kırıkkale, Rize, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde; SGK'yı zarara uğratır ve vatandaşları mağdur eder şekilde engelli raporu, usulsüz reçete ve usulsüz sigorta pirimi düzenlenmesi ile sahte PCR testi kullanılması yöntemleriyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 132 hedef şahsa yönelik 12.10.2021 tarihinde ÇEKİRGE kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslardan 87'si hakkında gözaltı kararı verildi, 45 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

SAHTE PCR TESTLERİ İLE HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli şahısların; Kamu hastanelerinde çalışan rapor düzenlemeye haiz kişiler başta olmak üzere diğer görevlilerin normal şartlar altında rapor alamayacak şahıslara engel oranını arttırır şekilde rapor temin ettikleri ya da temin etme vaadinde bulundukları, sahte rapor alanların ÖTV muafiyeti ile genelde yeni araç alımında %40'a kadar avantaj, engelli maaşı, ücretsiz toplu taşıma kartı sağladıkları, sahte rapor temin edenlerin ya da vaat edenlerin karşılığında menfaat temin ettikleri, Doğum sonrası yeni doğan bebeklere devletin imkanları ile temin edilen mama ve çocuk bezinin ilgililere hiç verilmediği, hastanede görevli şahıslar tarafından 3. şahıslara satıldığı, Genelde pahalı olan ilaçların gerçek reçete ile işbirlikçi eczanelerden temin edildiği, bu ilaçların ilaç sıkıntısı yaşayan Kuzey Irak ve Suriye ülkelerine fahiş fiyatta satıldığı, Sahte PCR testi ile COVİD-19 Pozitif olma ihtimali olan vatandaşların gerek yurtdışına çıkışlarında gerekse gündelikli hayatlarını aksatmadan AVM'ler giriş çıkış, şehirlerarası seyahat sınırlaması yaşamamak adına hiç test yaptırmadan herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi görünerek halk sağlığının tehdit ettikleri, sahte testi sağlayanların maddi menfaat temin ettikleri, Özellikle pandemi dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amaçlı kağıt üzerinde çalışan gösterilerek bahsi geçen desteklemelerden usulsüz olarak faydalanıldığı, aynı zamanda vergi iadesi temin edildiği, Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITAN 11 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında kendisini telefonda kamu görevlisi ve milletvekili danışmanı olarak tanıtmak yöntemiyle suç işleyen 1 örgütlü yapı ve 11 hedef şahıs hakkında da gözaltı kararı çıktı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir milletvekilimizin danışmanının ismini araç olarak kullanarak, pandemi döneminin getirdiği ekonomik daralma ile mücadele eden küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine düşük faizle kredi sağlayabileceğini belirterek menfaat sağladığı, kendilerini polis olarak tanıtarak "Ziraat bankası soyuldu, bankadaki altınlarınız sahte mi değil mi kontrol edeceğiz evinize polis gelip altınları laboratuvara götürecek incelemeden sonra teslim edeceğiz" şeklinde söylemlerle yaşlı vatandaşımızdan yaklaşık 800.000 TL'lik altın aldıkları anlaşılmıştır."

SAADET ZİNCİRİ VE DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDENLERE YÖNELİK OPERASYON

KOM koordinesinde yüksek kar vaadi-saadet zinciri, dini duyguları istismar yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı ve 20 hedef şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların; yüksek kar vaat eden bir sistem kurdukları, sistemin PİRAMİT SATIŞ yöntemi olduğu, sistemde toplanan paranın gerçekte var olmayan ev, arsa, araç alım satımı işinde kullanarak kar sağlayacağı, sisteme dahil olabilmek için ilk aşamada üyelik adı altında bir miktar para ödendiği, üye olanlara, yeni katılımcı sağlamaları halinde daha fazla kar sağlayacakları söylendiği, bu doğrultuda üye olan bir kişinin sisteme 5 kişiye kadar katılımcı dahil edebildiği, tepede bulunan yönetici/yöneticilerin ilk aşamada üyeleri ellerinde tutabilmek ve daha fazla mağduriyet yaratabilmek adına küçük miktarlarda parayı kar adı altında ödedikleri, ufak miktarda karı alan katılımcının daha fazla kazanabilmek adına daha çok para yatırdığı ya da daha çok üyeyi sisteme dahil ettiği, maksimum kazancı sağladığını düşünün örgüt yöneticisi/yöneticilerinin bir müddet sonra toplanan tüm parayla ortadan kaybolduğu ve böylece milyonlarca TL menfaat temin ettikleri, medyumluk, falcılık, büyücülük yöntemleri ile maddi manevi sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın hedef alındığı, evlenmek istediği şahsın karşılık vermemesi, çocuğu olmayan ailenin evlat sahibi olma isteği karşılığında bu taleplerin yerine getirilebileceği, mağdurları ikna etmek ve gözlerini boyamak maksatlı bir kap içerisinde bulunan suya bir takım işlemler gerçekleştirerek mağdurlara cinlerin musallat olduğunu, cinlerden kurtulmak için özel bir mürekkep ile ayrıca kan akıtmak gerektiğini, bununda belli bir bedel karşılığında olduğunu ifade ederek maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

HAZİNE ARAZİSİ VE GAYRİMENKUL SATIŞINDA DOLANDIRICILIK

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde Ankara, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muğla illerinde; hazine arazilerinin, gayrimenkullerin ve araçların satışlarında usulsüzlük ve avantajlı esnaf kredisi sağlayacağı iddiası yöntemiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 138 hedef şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların; kamu kurumlarınca satışa sunulmamış hazine arazilerini ilgili kurumlarda bulunan tanıdıkları vasıtasıyla satış yaptırabileceğini, bunun belirli bir bedel karşılığında gerçekleşeceğini, bu bedelin kurumlarda çalışanlara rüşvet ve arazinin bedeli olarak belirtildiği, ucuza hazine arazisi temin etmek isteyenlerin bu komisyonu ödedikleri, komisyon alan şahısların bir müddet sonra ulaşılamaz duruma geldikleri ya da komisyoncunun ilk aşamada beyan ettiği belgelerin sahte olduğunu anlaşılması sonrası durumun farkına varıldığı, bu doğrultuda maddi menfaat temin ettikleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın emeklerinin sömürüldüğü, bu işlemin binanın yapım aşamasında olduğu esnada alınarak daha uygun fiyata olacağı düşüncesinin istismar edilerek gerçekleştirildiği, binanın inşaatının hiç bitmediği, sürekli para istenilerek para verilmesi halinde bitirileceği söylendiği ya da bitmiş satışa hazır evlere birden fazla alıcı ile sözleşme yapılarak vatandaşların mağdur edildiği, evlerin parası ödenmesine rağmen hiçbir tarafın tapu sahibi olamadıkları, bu şekilde menfaat temin ettikleri, yurt dışında yaşayan ya da uzun süredir gayrimenkulü üzerinde işlem yapmayan bir nevi mal sahibi olduğunun farkında olmayan şahısların ev ve arsalarının tapuda başkasına aitmiş gibi gösterilerek 3. şahıslara satılarak maddi menfaat temin ettikleri, COVİD-19 salgını nedeniyle esnaflara destek amaçlı kamu bankalarının vermiş olduğu KOBİ esnaf destek kredisi almak için müracaat eden fakat kredi çekmeye haiz olmayan şahıslara yetkili kamu görevlisi ile birlikte hareket ederek kredi çekebilmeleri için gerekli iş takibi yaptıkları, kredi hesaba yattıktan sonra komisyon adı altında krediden pay alıp menfaat temin edip kamuyu zarara uğrattıkları, icra dairelerinde satışa çıkarılan gayrimenkul ihalelerinde, ihaleye katılan şahıslara baskı cebir ve tehdit yolu ile ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engelledikleri, ihaleden çekilmek için ihaleye katılan diğer şahıslardan ihalelerden çıkma karşılığında para alarak ihaleden vazgeçtikleri, bu yolla haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

KAMU KURUMU ZARARINA DOLANDIRICILIK

KOM koordinesinde naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yöntemiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 64 hedef şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslardan 38'i hakkında gözaltına alınma kararı çıkarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli şahısların; kamu kurum ve kuruluşlarına yakıt tedariki yapılması esnasında yakıt taşıyan tankerlerin normal şartlar altında sağlayacağı yakıtın 3 katı yakıt sağlamış gibi gösterildiği, yakıt tedariki esnasında gitmesinin imkansız olacağı güzergahların kullanıldığı, kamu kurumlarından alınması gereken yakıtın organizasyon tarafından çalınan yakıtlardan oluştuğu, tankerlere tonaj işlemi uygulanırken ikiz plaka yönteminin kullanıldığı ya da tonaj fişlerinin usulsüz olduğu, bu şekilde menfaat temin ettikleri, sahte çek koçanı ile mal alındığı, alınan malların nakde çevrildiği, mal sahibinin çekin karşılığının olmadığını bankadan öğrendiği, arada geçen zaman zarfında sahte çek ile işlem yapan şahsın ulaşılamaz duruma geldiği, nakde çevirdiği malların bedeli ile maddi menfaat temin ettiği, İhaleye çıkılması gereken konuda doğrudan temin ile tedarik yapılarak anlaşmalı firmadan alım yapıldığı ve menfaat temin ettiği, Yük taşıyan araçların gümrük işlemleri esnasında ödemesi gereken Transit Vergi Pulunun sahtesinin temin edildiği, bu şekilde normal şartlar altında gümrükten geçemeyecek araçlara göz yumulduğu, gümrükten günlük geçen araç sayısı dikkate alındığında yekünün kayda değer olduğu, bu şekilde menfaat temin ettikleri, aynı zamanda devleti vergi kaçırarak devleti zarara uğrattıkları, var olmayan şirketler üzerine fatura kesilerek-naylon fatura düzenleyip vergi desteği aldıkları, mal alım satımı gösterdikleri, gerçekte hem şirketlerin hem malların hiç var olmadığı, zaman zaman naylon faturaları işlem yapılmış gibi göstererek piyasaya %10 bedelle sattıkları ve maddi menfaat temin ettikleri, Amerika, Kanada ve Schengen bölgesi ülkelerine gidebilmek amaçlı pasaportun gerçek, eski vizenin sahte olduğu belgeler ürettikleri, bahsi geçen ülkelerin müracaat esnasında geçmiş vize olmasının en önemli kriterlerden biri olduğu, böylece eski vizeyi gören görevlinin daha kolay şekilde yeni vizeye onay verdiği, sahte vize sağlayan vatandaşların bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır."

İŞ BULMA VAADİ VE JOKER, DUBLÖR ŞAHIS YÖNTEMİ İLE DOLANDIRICILIK

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı KOM koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Batman, İstanbul, Muş ve Muğla illerinde; iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma-JOKER, DUBLÖR şahıs yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı ve 21 hedef şahsa yönelik ÇEKİRGE kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Şüpheli şahısların; yeni açılan hastanede taşeron işçi ihalesi yapıldığı, ihaleyi kendisinin kazandığı, işçiye ihtiyaç olduğu, istenildiği taktirde belli bir bedel karşılığında işçi kadrosunda istihdam sağlayabileceğini vaat ederek maddi menfaat temin ettiği, tapu iş ve işlemlerinde genellikle fotokopi belgeler ya da yıpranmış belgelerde gerçek sahibine benzeyen DUBLÖR olarak nitelendirilebilecek şahıslar kullanılarak gerçek sahiplerinin haberi olmadan satış yapılarak menfaat temin ettiği, sürücü belgesi sınavında kendi yerine başkasının sınava girerek karşılığında menfaat temin ettiği anlaşılmıştır. Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."