Son dakika! KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika! KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi

01.07.2022 17:09

Son dakika haberi: KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiye operasyon düzenleyen KOM ekipleri yüklü miktarda tarihi eser niteliğinde ürün ele geçirdi.

KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiye operasyon düzenleyen KOM ekipleri yüklü miktarda tarihi eser niteliğinde ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri şüpheliyi bir süre takip etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler zanlıyı adresinde gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 2 bin 51 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek ve 3 şarjörün yanı sıra 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! KOM'dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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