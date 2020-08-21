Son Dakika: Komandolar sahada - Son Dakika

Son Dakika: Komandolar sahada

Son dakika habere göre Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolar, Karadiğin köyünde forma ve ayakkabı hediye ettikleri çocuklarla futbol oynadılar.

Son Dakika: Komandolar sahada, System.String[]

Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolar, Karadiğin köyünde forma ve ayakkabı hediye ettikleri çocuklarla futbol oynadılar. Mehmetçiklerin kalesini koruyan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ise çocukların gollerine engel olamadı.

Erzincan'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Karadiğin köyünde çocukları top oynarken gören ve onlarla sohbet eden Erzincan Jandarma Komutanlığı komandoları, çocukların kendilerinden forma ve spor ayakkabı istemeleri üzerine aldıkları malzemelerle çocuklara sürpriz yaptı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın da katıldığı ziyarette 15 çocuğa forma ve ayakkabı hediye edildi. Hediyeleri gören çocuklar yerlerinde duramazken, maç öncesi şınav çekti. Asker abileri tarafından ayakkabıları ve formaları giydirilen çocuklar, daha sonra da Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın kaleci olduğu sahada asker abileri ile tek kale maç yaptı.

Maçtan önce çocuklara sohbet eden Albay Altıntaş, "Bizden bazı isteklerde bulunmuşsunuz. Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizler de sizlere bir sürpriz yapmak için komando abileriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki abileriniz ile kıran kırana bir maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız" dedi.

Çocuklar, "Asker abiler geldi. Biz maç yapacaktık. Ayakkabımız yoktu, formamız yoktu. Asker abiler bize sürpriz yaptı. Forma ve ayakkabıyı getirdiler. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" diye konuştular.

Oynanan karşılaşmanın ardından jandarma arama kurtarma köpeği Bulut çocuklara bir gösteri yaptı. Çocuklar Bulut'u bir süre sevdikten sonra Mehmetçikler köyden ayrıldılar. - ERZİNCAN

Karadiğin, Jandarma, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Komandolar sahada - Son Dakika
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