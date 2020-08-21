Son Dakika: Komandolar sahada... Köy çocuklarına sürpriz yapan komandolar futbol oynadı - Son Dakika

Komandolar sahada... Köy çocuklarına sürpriz yapan komandolar futbol oynadı

ERZİNCAN - Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolar, Karadiğin köyünde çocuklara sürpriz yapıp forma ve ayakkabı aldıktan sonra futbol oynadılar. Mehmetçiklerin kalesini koruyan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, ise köy çocuklarının gollerine engel olamadı.

Erzincan'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Karadiğin köyünde bulunan çocukları top oynarken gören ve onlarla sohbet eden Erzincan Jandarma Komutanlığı komandoları çocukların kendilerinden talep ettikleri forma ve spor ayakkabıları alıp köye götürerek çocuklara hediye edip maç yaptılar.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın da katıldığı etkinlikte 15 çocuğa forma ve ayakkabı alan asker abileri çocuklara sürpriz yaptı. Forma ve spor ayakkabıları gören çocuklar yerlerinde duramazken maç öncesi şınav çekti. Asker abileri tarafından ayakkabıları ve formaları giydirilen çocuklar daha sonra da Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın kaleci olduğu saha da asker abileri ile tek kale maç yaptı.

Maçtan önce çocuklara sohbet eden Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, "Bizden bazı isteklerde bulunmuşsunuz. Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizlerde sizlere bir sürpriz yapmak için komando abileriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki abileriniz ile kıran kırana bir maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız" dedi.

Çocuklar ise "Asker abiler geldi. Biz maç yapacaktık. Ayakkabımız yoktu. Formamız yoktu. Asker abiler bize sürpriz yaptı. Forma ve ayakkabıyı getirdiler. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" diye konuştular.

Oynanan karşılaşmasının sonunda ise Jandarma Arama Kurtarma Köpeği Bulut, tarafından çocuklara gösteri yapıldı. Gösterinin ardından çocuklar Bulut köpeği bir süre sevdikten sonra köyden ayrıldılar.