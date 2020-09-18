Son dakika... Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Son dakika... Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada

Bir son dakika haberine göre Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit edip evdeki kombileri çalan hırsızı yakaladı.

Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit edip evdeki kombileri çalan hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit eden bir kişi, kapı kilitlerini, pencere ve kapı demirlerini kırarak 21 ayrı evdeki kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaları çaldı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin ihbarların artması neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince boş bir daireye ilan verilerek ev kontrol altına alındı. Hırsız, kontrol altına alınan eve hırsızlık amacıyla girdiği esnada suçüstü yakalandı. Zanlının E.S. isimli kişi olduğu tespit edildi. E.S.'nin çaldığı malzemeleri hurdacılara sattığı, bu şekilde ev sahiplerini 80 bin lira maddi zarara uğrattığı tespit edildi. Şüpheli E.S.'nin daha önceden 6 açıktan hırsızlık, 1 bisiklet hırsızlığı, 1 çocuğun cinsel istismarı, 1 evden hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 kasten yaralama, 1 kayıp şahıs, 1 mabetten hırsızlık, 1 mala zarar verme, 9 oto hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 1 uyuşturucu kullanma, 3 gasp olmak üzere 31 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ev kiralama sitelerinden kiralık ve boş evleri tespit ederek kombileri çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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