Son dakika! Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika! Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı

22.03.2022 09:49
Son dakika! Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı

Son dakika gelişmesine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2006'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturması kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2006'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturması kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Komiser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı - Son Dakika


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