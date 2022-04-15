Son dakika: Komşuların kız kaçırma kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Komşuların kız kaçırma kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

15.04.2022 12:08
Son dakika: Komşuların kız kaçırma kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika habere göre KONYA'da, komşular arasında kız kaçırma meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

KONYA'da, komşular arasında kız kaçırma meselesinden çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunan komşular arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Renkliışık (32) ile Yağmur Nantu (50) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Şüphelileri tespit eden polis,  Bulut Y., Ali G. ve Halil G.'yi gözaltına alındı. 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye göttrüldü. Bu sırada görüntü alan gazetecilere dönen Ali G. "Bugün değil ama elbet bir gün" dedi. Olayla ilgili olarak Ferat Y.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Tatlıcak, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Komşuların kız kaçırma kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Komşuların kız kaçırma kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
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