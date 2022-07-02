Son dakika... KOMŞULARINI ÖLDÜREN ANNE- OĞUL, SAVUNMA İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORUNU ÖNE SÜRDÜ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iki aile arasındaki kavgada Ahmet Avcı (52) ve kızı Ebru Avcı'nın (25) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasıyla yargılanan Tülay Yiğit ve oğlu Hakan Yiğit, akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmadan savunma yapmayacaklarını söyledi.

Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde 15 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda, Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile aynı apartmanda yaşayan Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve çocukları Ebru Avcı ile amca Mustafa Avcı'yı defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ebru Avcı'nın vücudunda 56 bıçak yarası tespit edildi. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay detaylarıyla tarif edildi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit'in bıçak alarak Ahmet Avcı, Fatma Avcı, Ebru Avcı ve Mustafa Avcı'yı defalarca bıçakladıklarına vurgu yapılan iddianamede; Hakan Yiğit'in göğsünden yaralandıktan sonra yerde hareketsiz yatan Ahmet Yiğit'in yanına giderek defalarca bıçaklamaya devam ettiği ardından anne ve oğlunun, yaralı olan Ebru Avcı'yı aralarına alarak aynı anda bıçaklamaya devam ettikleri belirtildi. Fatma Avcı'nın kendilerine sopa ile saldırdığını iddia eden Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit'in sağlık raporlarına da yer verilen iddianamede, 2 kişinin de yaralarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir durumda olduğu belirtildi.

ANNE VE OĞLUNA MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma sonrası Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit hakkında, Ahmet Avcı ve kızı Ebru Avcı'nın ölümü, Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın da ağır yaralanması nedeniyle 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla müebbet hapis ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aynı davada Fatma Avcı'nın da Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'e sopa ile saldırması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU YOK, DİYE SAVUNMA YAPMADILAR

Açılan davanın ilk duruşması Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile katılırken, müşteki sanık Fatma Avcı ve müştekiler Kürşat Barış Ayar, Mustafa Avcı ve Ümit Avcı salonda hazır bulundu. Duruşmanın başlangıcında Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'in avukatı, müvekkillerinin akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor aldırılmasını talep etti. Bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmemesi üzerine 2 sanık da savunmalarını akıl sağlığı raporu alındıktan sonra yapmak istediklerini beyan etti.

'8 YILDIR KOMŞUYUZ, 8 AYDIR PROBLEM ÇIKARIYORLAR'

Fatma Avcı, "Diğer sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit benim alt komşum olur. Onlar 1'inci katta oturuyor, ben de bir üstteki 2'nci katta oturuyorum. 8 yıldır komşuyuz. Olaydan önceki 8 aya kadar hiçbir problemimiz yoktu ancak bu 8 aylık dönemde, 'Su sesi geliyor' şikayeti ile başladılar sonrasında 'Gelen giden çok oluyor. Çocukların inip, çıkıyor. Misafirin çok' gibi çeşitli şikayetler ile sorun çıkarmaya başladılar. Duvarlara ve tavana vuruyorlardı. Bu sebeple aramızda tartışmalar oldu. Bu tartışmalar 3-4 sefer adliyeye de taşındı. Diğer komşularla da araları iyi değildi. Bizim evimize gelip gidenleri görmek için kendi evlerine kamera da taktırmışlardı" dedi.

'BIÇAKLA PEŞİMDEN GELDİ, DÜŞTÜM, KARNIMDAN BIÇAKLADI'

Olay günü yaşananları anlatan Fatma Avcı, "Biz o gün pikniğe gidecektik. Eşimin ağabeyi Mustafa Avcı da bu sebeple bize gelmişti. Piknik hazırlıkları yaparken balkona çıktığımda Hakan ve Tülay'ı gördüm. Hakan bana el işareti yaptı. Hazırlıklarımızı tamamlamaya yakın kayınbiraderim Mustafa Avcı sokağa çıktı. Bir süre sonra kızım Ebru gelerek, 'Anne amcamın yanındalar, amcama bir şeyler söylüyorlar' dedi. Bunun üzerine kızım Ebru ve eşim Ahmet dışarıya çıktılar. Ben evde kaldım. 'Ne yapıyorsunuz' diye yüksek bir ses duyunca, bir şey olduğunu düşünerek elime bir sopa aldım ve dışarı çıktım. Eşim henüz sopayla bir hareket yapmadan önce beni tuttu. Bu sırada Tülay'ın çantasından 4 bıçak çıkartarak 2'sini oğluna verdiğini gördüm. Sonrasında eşimi bıçakladılar. Kızımı bıçakladılar. Bana bıçakla saldırdılar. Ben kendimi kaybettim ve bağırarak sağa sola kaçmaya başladım. Elimdeki sopayla Hakan ve Tülay'a vurmadım. Onlardan kaçmak için uzaklaştım ve başka bir sokağa girdim. Hakan elindeki bıçaklarla peşimden geldi. Orada yere düştüm ve tanımadığım birisi beni korumaya çalıştı. Ancak Hakan benim karnıma bıçakla 1 kez daha vurdu. En son Hakan'ın 'Öldüreceğim' dediğini hatırlıyorum. Olaydan 4 gün sonra hastanede kendime geldim. 2 kez ameliyat geçirdim. Doktorlar, 3'üncü ameliyatı da olmam gerektiğini söyledi" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından tarafların getirecekleri diğer tanıkların dinlenilmesi, tutuklu sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit'in akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor aldırılması ve savunmalarını sonraki celsede yapmak istemeleri nedeniyle duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.