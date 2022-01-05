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Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı - Son Dakika

Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı

05.01.2022 18:50

Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı İzmir'in Buca ilçesinde otopark tartışması yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan emekli astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde otopark tartışması yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan emekli astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Kemal Y. ile komşusu Adem Ateş arasında bina önünde otomobil park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı. Tabancayla vurulan Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Kemal Y., olayın ardından evine kaçtı. Cinayet şüphelisi, burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Kemal Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı
Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı
Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı

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Astsubay, Cinayet, Emekli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı - Son Dakika
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